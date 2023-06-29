«Бавария» договорилась с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ

«Бавария» достигла полного устного соглашения об условиях личного контракта с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний кореец дал согласие на переход и подписание пятилетнего контракта до 2028 года. Теперь мюнхенскому клубу необходимо выплатить отступные за игрока.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.