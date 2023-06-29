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Сегодня, 07:52

«Бавария» договорилась с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» достигла полного устного соглашения об условиях личного контракта с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний кореец дал согласие на переход и подписание пятилетнего контракта до 2028 года. Теперь мюнхенскому клубу необходимо выплатить отступные за игрока.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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