«Боруссия» подписала 16-летнего Диалло

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе из «Алавеса» нападающего Усмана Диалло. 16-летний испанец с сенегальскими корнями подписал контракт, рассчитанный до 2026 года.

Новичок пока будет выступать за молодежную команду дортмундцев, где взял себе номер 11.

На счету Диалло 10 матчей за сборные Испании разных возрастов и 2 забитых гола.