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Кейн: «Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола за «Баварию». Думаю, я смогу играть еще лучше»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн оценил свое выступление за немецкую команду.

«Для меня это хорошее начало. Всякий раз после крупного трансфера в первых нескольких играх возникает немного больше давления и ожиданий. Все хотят увидеть, как ты начнешь. Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола. Я думаю, что смогу играть лучше, и это произойдет, если я лучше узнаю своих товарищей по команде, систему и то, как мы играем. Мне еще есть, куда совершенствоваться с точки зрения игры», — сказал Кейн.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

30-летний футболист забил 4 гола в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось, был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.

Источник: https://www.cityam.com/harry-kane-ready-to-shoot-down-former-suitors-united-in-champions-league/
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
23.09 19:30
Вердер – Кельн
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Байер – Хайденхайм
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Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

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