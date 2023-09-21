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Сегодня, 16:25

Кейн намерен играть долго, как Роналду и Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, что планирует выступать на высоком уровне еще много лет.

«Я думаю о том, чего Месси и Роналду достигли: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем. Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», — приводит слова Кейна ESPN.

30-летний нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

Гарри Кейн
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Бавария
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Кейн: «Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола за «Баварию». Думаю, я смогу играть еще лучше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 - : -
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
24.09 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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