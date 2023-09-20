Клопп рассказал, почему он не возглавит сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о том, что Юлиан Нагельсманн может возглавить сборную Германии.

«Думаю, Юлиан — это действительно отличное решение, потому что он замечательный тренер. Я был бы очень рад, если бы все сложилось именно так. Возраст? Совершенно неважно. Уже в 28 лет он доказал, что является фантастическим тренером. У него восемь лет опыта работы на высшем уровне, чего многие добиваются лишь к 45-50 годам», — цитирует Клоппа RTL.

Также он объяснил, почему не видит себя в роли главного тренера национальной команды Германии в данный момент.

«Я предан «Ливерпулю», мое сердце здесь. Нельзя просто отрубить последние восемь лет. Я подписал контракт с командой, и, насколько я помню, я не был связан или пьян в тот момент. Это было осознанное решение. И сейчас я не могу совместить работу в «Ливерпуле» с работой в сборной», — добавил специалист.

10 сентября Немецкий футбольный союз (DFB) объявил об увольнении Ханси Флика, который тренировал команду с 2021 года. По информации Bild, сборную Германии возглавит Нагельсманн. Контракт с 36-летним специалистом будет рассчитан до окончания Евро-2024.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка УЕФА.