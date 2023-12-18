Кейн установил новый рекорд результативности бундеслиги
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 15-го тура против «Штутгарта» (3:0) в чемпионате Германии. Он забил свой 19-й и 20-й гол в бундеслиге. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Он также сделал 5 результативных передач.
Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории бундеслиги. Уве Зелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду — 22.
Кейн перешел летом в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|14
|11
|2
|1
|47-14
|35
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
4
|Штутгарт
|15
|10
|1
|4
|34-19
|31
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
7
|Хоффенхайм
|15
|7
|2
|6
|29-27
|23
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
16
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|3 : 0
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|0 : 1
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 1
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|3 : 1
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|2 : 0
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|3 : 0
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|3 : 0
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|20
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4