Томас Мюллер согласился продлить контракт с «Баварией»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер согласился продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Новое соглашение с 34-летним немцем будет действовать до конца июня 2025 года.
По данным источника, важную роль в решении футболиста остаться в клубе сыграл его разговор с главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем.
Мюллер — воспитанник «Баварии». В сезоне-2023/24 игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|14
|11
|2
|1
|47-14
|35
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
4
|Штутгарт
|15
|10
|1
|4
|34-19
|31
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
7
|Хоффенхайм
|15
|7
|2
|6
|29-27
|23
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
16
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|- : -
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|20
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4
Новости