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Сегодня, 17:57

Томас Мюллер согласился продлить контракт с «Баварией»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Томас Мюллер.
Фото Reuters

Форвард «Баварии» Томас Мюллер согласился продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 34-летним немцем будет действовать до конца июня 2025 года.

По данным источника, важную роль в решении футболиста остаться в клубе сыграл его разговор с главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем.

Мюллер — воспитанник «Баварии». В сезоне-2023/24 игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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