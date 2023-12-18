Томас Мюллер согласился продлить контракт с «Баварией»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер согласился продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 34-летним немцем будет действовать до конца июня 2025 года.

По данным источника, важную роль в решении футболиста остаться в клубе сыграл его разговор с главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем.

Мюллер — воспитанник «Баварии». В сезоне-2023/24 игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.