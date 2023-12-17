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17 декабря, 23:59

Форвард «Баварии» Кейн забил 51 гол в 2023 году и обошел Роналду и Холанна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал третьим футболистом, сумевшим забить 50+ мячей в 2023 году.

В матче 15-го тура бундеслиги 30-летний англичанин оформил дубль в ворота «Штутгарта» (3:0). Таким образом, в его активе теперь 51 гол в 2023 календарном году.

Кейн обошел форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, которые пока остановились на отметке в 50 мячей в этом году. На счету форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.

С 20 мячами в 14 матчах Кейн лидирует в гонке бомбардиров бундеслиги. Нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бавария
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Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
Результаты / календарь
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15.12 22:30
Боруссия М – Вердер
 2 : 2
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 3 : 0
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 0 : 1
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 1
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 3 : 1
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 2 : 0
17.12 19:30
Байер – Айнтрахт Ф
 3 : 0
17.12 21:30
Бавария – Штутгарт
 3 : 0
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 20
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 12 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 11 1 4
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