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Мюллер — о возможном назначении Компани: «Я рад, что мы с «Баварией» можем с уверенностью смотреть в будущее»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о возможном назначении Венсани Компани главным тренером команды.

В субботу, 25 мая, появилась информация о том, что руководство мюнхенцев договорилось с «Бернли» о выкупе контракта бельгийского специалиста за 12 миллионов евро. При этом тренер подпишет с немецкой командой трехлетнее соглашение.

«Выглядит как правда. Я рад, что у нас теперь есть тренер и мы можем двигаться вперед. Я рад, что мы с «Баварией» можем с уверенностью смотреть в будущее», — приводит слова Мюллера журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда заняла третье место в бундеслиге, впервые за 12 лет не став чемпионом Германии.

Компани возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 бордовые заняли 19-е место в АПЛ и вылетели в чемпионшип.

Венсан Компани
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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Байер – Аугсбург
 2 : 1
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Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
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Байер

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Лерой Сане

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Вольфсбург

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Матей Маглица

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