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Компани — о назначении в «Баварию»: «Для меня большая честь представлять этот клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал свое назначение.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем 29 мая.

«Я с нетерпением жду вызова в «Баварии». Для меня большая честь представлять этот клуб — «Бавария» является институтом международного футбола. Я люблю владеть мячом, проявлять творческий подход, но мы должны быть агрессивными и смелыми на поле. Я с нетерпением жду работы с игроками, процесса формирования команды. Когда есть фундамент, приходит и успех», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
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Унион Б – Фрайбург
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Ян-Никлас Бесте

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Хайденхайм

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
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Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
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