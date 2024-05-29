Компани — о назначении в «Баварию»: «Для меня большая честь представлять этот клуб»

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал свое назначение.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем 29 мая.

«Я с нетерпением жду вызова в «Баварии». Для меня большая честь представлять этот клуб — «Бавария» является институтом международного футбола. Я люблю владеть мячом, проявлять творческий подход, но мы должны быть агрессивными и смелыми на поле. Я с нетерпением жду работы с игроками, процесса формирования команды. Когда есть фундамент, приходит и успех», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.