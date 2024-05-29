В «Баварии» прокомментировали назначение Компани на пост главного тренера

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на назначение Венсана Компани на пост главного тренера. Он считает, что специалист хорошо соответствует игровой философии и идентичности клуба.

«Его команды хотят владеть мячом, хотят играть в футбол доминантно и с высокой интенсивностью. Это молодой, очень амбициозный тренер, имеющий большой международный опыт. Он держит руку на пульсе игроков и точно знает, что должно происходить на поле», — цитирует Фройнда сайт «Баварии».

Ранее Компани также прокомментировал свое назначение.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем сегодня, 29 мая.