«Бохум» победил «Фортуну» в серии пенальти и остался в бундеслиге

«Бохум» в ответном стыковом матче за место в чемпионате Германии в серии пенальти обыграл «Фортуну» — 4:0.

Первый матч завершился со счетом 0:3. В ответном матче отличились Филипп Хофманн, оформивший дубль, и Кевин Штогер, реализовавший 11-метровый удар. В серии пенальти точнее оказался «Бохум», который сохранил место в бундеслиге.

В следующем сезоне чемпионата Германии сыграют «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль», которые заняли первое и второе места во второй бундеслиге.