«Бохум» победил «Фортуну» в серии пенальти и остался в бундеслиге
«Бохум» в ответном стыковом матче за место в чемпионате Германии в серии пенальти обыграл «Фортуну» — 4:0.
Первый матч завершился со счетом 0:3. В ответном матче отличились Филипп Хофманн, оформивший дубль, и Кевин Штогер, реализовавший 11-метровый удар. В серии пенальти точнее оказался «Бохум», который сохранил место в бундеслиге.
В следующем сезоне чемпионата Германии сыграют «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль», которые заняли первое и второе места во второй бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|34
|28
|6
|0
|89-24
|90
|
2
|Штутгарт
|34
|23
|4
|7
|78-39
|73
|
3
|Бавария
|34
|23
|3
|8
|94-45
|72
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|19
|8
|7
|77-39
|65
|
5
|Боруссия Д
|34
|18
|9
|7
|68-43
|63
|
6
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|14
|9
|51-50
|47
|
7
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|66-66
|46
|
8
|Хайденхайм
|34
|10
|12
|12
|50-55
|42
|
9
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|48-54
|42
|
10
|Фрайбург
|34
|11
|9
|14
|45-58
|42
|
11
|Аугсбург
|34
|10
|9
|15
|50-60
|39
|
12
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|41-56
|37
|
13
|Майнц
|34
|7
|14
|13
|39-51
|35
|
14
|Боруссия М
|34
|7
|13
|14
|56-67
|34
|
15
|Унион Б
|34
|9
|6
|19
|33-58
|33
|
16
|Бохум
|34
|7
|12
|15
|42-74
|33
|
17
|Кельн
|34
|5
|12
|17
|28-60
|27
|
18
|Дармштадт
|34
|3
|8
|23
|30-86
|17
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|2 : 2
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|4 : 2
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|28
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|26
|2
|7
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|26
|1
|1
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