Компани рассказал, что хочет видеть в игроках «Баварии»

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о планах в мюнхенском клубе. Он отметил, что хочет видеть в игроках команды смелость и агрессию.

«Я хочу, чтобы они играли именно так, это отражает и мой характер. Хочется сохранять этот настрой на протяжении всего матча. Пока рано говорить о футболистах команды, но я с нетерпением жду начала работы. Хочу узнать, насколько они голодны. «Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне, это я тоже знаю. Я посмотрю, кто из игроков достаточно голоден, чтобы играть за «Баварию», — сказал Компани на пресс-конференции.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем вчера, 29 мая.