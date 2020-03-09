«Интер» и «Барселона» готовы побороться с «Ливерпулем» за Вернера

«Интер» и «Барселона» готовы побороться с «Ливерпулем» за нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, миланский клуб рассматривает 24-летнего немца в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может уйти в летнее трансферное окно. «Барселона» — один из претендентов на Мартинеса, однако рассматривает вариант с Вернером в случае, если не получится договориться с «нерадзурри» о переходе 22-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что на Вернера претендуют «Ювентус» и «Бавария», однако считается, что «Ливерпуль» — фаворит в гонке за форвардом.

На счету 24-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро.