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«Вердер» дома обыграл «Айнтрахт»

00:26
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«Вердер» победил «Айнтрахт» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев отличились Теодор Гебре Селассие и Джошуа Саджент. У гостей забил Андре Силва.

«Айнтрахт» с 42 очками остался на четвертом месте в бундеслиге. У «Вердера» 26 очков и 12-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

23-й тур

«Вердер» — «Айнтрахт» — 2:1 (0:1)

Голы: Андре Силва, 9 (0:1). Гебре Селассие, 47 (1:1). Саджент, 62 (2:1).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Агу, Эггештайн, Мевальд (Гросс, 90+5), Шмид (Биттенкурт, 79), Рашица (Мбом, 86), Саджент (Фюллкруг, 79).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм (Хрустич, 65), Тута, Роде (Баркок, 65), Костич, Соу, Камада (Йович, 65), Юнес, Андре Силва.

Предупреждения: Гебре Селассие, 35. Роде, 40. Шмид, 78. Мевальд, 81. Фридль, 81. Юнес, 81. Тута, 90+2.

Судья: Хартманн.

26 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».

Вердер — Айнтрахт Ф

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