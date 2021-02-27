«Вердер» дома обыграл «Айнтрахт»
«Вердер» победил «Айнтрахт» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев отличились Теодор Гебре Селассие и Джошуа Саджент. У гостей забил Андре Силва.
«Айнтрахт» с 42 очками остался на четвертом месте в бундеслиге. У «Вердера» 26 очков и 12-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
23-й тур
«Вердер» — «Айнтрахт» — 2:1 (0:1)
Голы: Андре Силва, 9 (0:1). Гебре Селассие, 47 (1:1). Саджент, 62 (2:1).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Агу, Эггештайн, Мевальд (Гросс, 90+5), Шмид (Биттенкурт, 79), Рашица (Мбом, 86), Саджент (Фюллкруг, 79).
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм (Хрустич, 65), Тута, Роде (Баркок, 65), Костич, Соу, Камада (Йович, 65), Юнес, Андре Силва.
Предупреждения: Гебре Селассие, 35. Роде, 40. Шмид, 78. Мевальд, 81. Фридль, 81. Юнес, 81. Тута, 90+2.
Судья: Хартманн.
26 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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