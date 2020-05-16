Холанн станцевал после гола, не сближаясь с партнерами: фанаты вспомнили о меме с гробовщиками

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил гол в ворота «Шальке» на 29-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии. 19-летний норвежец исполнил танец после забитого мяча с сохранением социальной дистанции.

Для Холанна этот гол стал 10-м в бундеслиге.

В Twitter выложили видео с празднованием нападающего, добавив звукововое сопровождение с песней Tony Igy — Astronomia, которая стала популярной из-за мема с танцующими гробовщиками.

Мем с темнокожими гробовщиками:

Кадры празднования гола Холлана:

Celebrating while social distancing ? pic.twitter.com/oxYQLuN2kl — B/R Football (@brfootball) May 16, 2020

Холанн стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона

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