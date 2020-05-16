Холанн стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн открыл счет на 29-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке». Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Полузащитник «Боруссии» Торган Азар сделал навес в штрафную «Шальке», где Холанн точно пробил в левый угол ворот.

Для 19-летнего норвежца этот забитый мяч стал 10-м в бундеслиге.

Холанн отпраздновал гол танцем на небольшом расстоянии от своих одноклубников.

IT HAD TO BE HIM



Haaland scores the first goal back and that's his 10th in 9 appearances ? Iconic celebration as well ? ? #BVB pic.twitter.com/LIlPSNXZ18 — Banter FC (@BanterFC5) May 16, 2020

Cтавки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.