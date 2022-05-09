Холанн прошел медосмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити»

Нападающий «Боруссии» из Дотмунда Эрлин Холанн прошел медосмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити». Официально о сделке должно быть объявлено на этой неделе, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт норвежского форварда с «горожанами» будет рассчитан на 5 лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее появилась информация, что сделка была завершена на прошлой неделе, а соглашение с 21-летним форвардом было достигнуто 12 апреля.

8 мая спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что определенность по будущему Холанна наступит на этой неделе.

Норвежский футболист перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Холанн сыграл за дортмундский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач.