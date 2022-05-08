В «Боруссии» ожидают, что Холанн определится со своим будущим на следующей неделе

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что нападающий Эрлин Холанн должен будет определиться со своим будущим на следующей неделе.

«Я ожидаю, что определенная ясность наступит на следующей неделе. Не удивлюсь, если он уйдет», — приводит Sport1 слова Келя.

В сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Манчестер Сити».