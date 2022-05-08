В «Боруссии» ожидают, что Холанн определится со своим будущим на следующей неделе
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что нападающий Эрлин Холанн должен будет определиться со своим будущим на следующей неделе.
«Я ожидаю, что определенная ясность наступит на следующей неделе. Не удивлюсь, если он уйдет», — приводит Sport1 слова Келя.
В сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Манчестер Сити».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
12
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
13
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|2 : 1
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 1
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|1 : 4
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 4
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|1 : 2
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
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