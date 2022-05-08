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Сегодня, 14:00

В «Боруссии» ожидают, что Холанн определится со своим будущим на следующей неделе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что нападающий Эрлин Холанн должен будет определиться со своим будущим на следующей неделе.

«Я ожидаю, что определенная ясность наступит на следующей неделе. Не удивлюсь, если он уйдет», — приводит Sport1 слова Келя.

В сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Манчестер Сити».

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
11
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
12
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
13
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 2 : 1
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 1 : 3
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 1
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 1 : 4
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 2 : 4
7.05 19:30
Герта – Майнц
 1 : 2
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
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