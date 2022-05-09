Футболист «Униона» перенес операцию по удалению опухоли

Защитник берлинского «Униона» Тимо Баумгартль перенес успешную операцию по удалению опухоли, сообщает сайт немецкого клуба.

Ранее у 26-летнего футболиста во время осмотра была обнаружена опухоль в яичке.

«Я очень благодарен за быстрый, четкий диагноз и за успешно проведенную операцию», — заявил Баумгартль.

Защитник, которого клуб из Берлина арендовал у ПСВ летом прошлого года, пропустит остаток сезона-2021/22. На счету 35 матчей в составе «Униона» в этом сезоне.