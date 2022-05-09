Футболист «Униона» перенес операцию по удалению опухоли
Защитник берлинского «Униона» Тимо Баумгартль перенес успешную операцию по удалению опухоли, сообщает сайт немецкого клуба.
Ранее у 26-летнего футболиста во время осмотра была обнаружена опухоль в яичке.
«Я очень благодарен за быстрый, четкий диагноз и за успешно проведенную операцию», — заявил Баумгартль.
Защитник, которого клуб из Берлина арендовал у ПСВ летом прошлого года, пропустит остаток сезона-2021/22. На счету 35 матчей в составе «Униона» в этом сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95-35
|76
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71-36
|57
|
5
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Боруссия М
|33
|11
|9
|13
|49-60
|42
|
11
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
12
|Айнтрахт Ф
|33
|10
|11
|12
|43-47
|41
|
13
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|8
|16
|37-55
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|33
|6
|12
|15
|39-58
|30
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|- : -
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|- : -
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|28
|1
|6
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