Нойер согласился продлить контракт с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подпишет новый контракт с клубом. Он дал принципиальное согласие подписать соглашение до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Экрем Конур.

Текущее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2023 года. 26-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль.

Ранее мюнхенский клуб продлил соглашение с нападающим Томасом Мюллером.