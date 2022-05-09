Нойер согласился продлить контракт с «Баварией»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подпишет новый контракт с клубом. Он дал принципиальное согласие подписать соглашение до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Экрем Конур.
Текущее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2023 года. 26-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль.
Ранее мюнхенский клуб продлил соглашение с нападающим Томасом Мюллером.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95-35
|76
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71-36
|57
|
5
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Боруссия М
|33
|11
|9
|13
|49-60
|42
|
11
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
12
|Айнтрахт Ф
|33
|10
|11
|12
|43-47
|41
|
13
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|8
|16
|37-55
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|33
|6
|12
|15
|39-58
|30
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|- : -
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|- : -
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|28
|1
|6
Новости