Холанн призвал людей заняться медитацией из-за паники в связи с коронавирусом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал в своем Instagram новую фотографию. 19-летний норвежец показал снимок с празднованием гола, когда футболист медитирует.

Спортсмен считает, что медитация может помочь тем людям, которые паникуют из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Из-за этой пандемии все мы испытываем больше стресса, чем обычно. Если в эти дни вы испытываете особую тревогу, поймите, вы не одиноки. В дополнение к заботе о нашем здоровье мы также должны заботиться о своем внутреннем состоянии. Медитация — это серьезная вещь, и она определенно может помочь нам регулировать наши эмоции, чтобы мы могли обращать внимание на других людей и действовать более альтруистично. Мы должны чувствовать, что являемся частью коллектива, чтобы помогать каждому. Оставайтесь сильными и здоровыми!» — подписал фото Холанн.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 318 981 человека. Умерших — 13 685, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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