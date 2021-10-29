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«Хоффенхайм» победил «Герту» в чемпионате Германии

29 октября, 23:23
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«Хоффенхайм» победил «Герту» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 19-й минуте счет открыл нападающий Андрей Крамарич. На 36-й минут полузащитник Себастьян Руди удвоил преимущество хозяев.

«Хоффенхайм» набрал 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Герты» 12 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Хоффенхайм» — «Герта» — 2:0 (2:0)

Голы: Крамарич, 19 (1:0). Руди, 36 (2:0).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Руди (Самассеку, 66), Гайгер (Ричардс, 85), Гриллич, Штиллер (Баумгартнер, 77), Крамарич (Брун Ларсен, 84), Сков, Бебу (Рюттер, 66).

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Йоветич, 46), Дарида (Маолида, 46. Тузар, 78), Сердар, Аскасибар, Пентек (Бельфодиль, 61), Рихтер (Эккеленкамп, 69).

Предупреждения: Акпогума, 66. Фогт, 74. Аскасибар, 75.

Удаление: Боята, 76.

Судья: Яблонски (Германия).

29 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

Хоффенхайм — Герта

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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