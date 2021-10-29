«Хоффенхайм» победил «Герту» в чемпионате Германии
«Хоффенхайм» победил «Герту» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
На 19-й минуте счет открыл нападающий Андрей Крамарич. На 36-й минут полузащитник Себастьян Руди удвоил преимущество хозяев.
«Хоффенхайм» набрал 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Герты» 12 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Хоффенхайм» — «Герта» — 2:0 (2:0)
Голы: Крамарич, 19 (1:0). Руди, 36 (2:0).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Руди (Самассеку, 66), Гайгер (Ричардс, 85), Гриллич, Штиллер (Баумгартнер, 77), Крамарич (Брун Ларсен, 84), Сков, Бебу (Рюттер, 66).
«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Йоветич, 46), Дарида (Маолида, 46. Тузар, 78), Сердар, Аскасибар, Пентек (Бельфодиль, 61), Рихтер (Эккеленкамп, 69).
Предупреждения: Акпогума, 66. Фогт, 74. Аскасибар, 75.
Удаление: Боята, 76.
Судья: Яблонски (Германия).
29 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
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