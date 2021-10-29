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Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 10-го тура, «Унион» — «Бавария»

17:30
Футболисты «Баварии». Фото Getty Images
Футболисты «Баварии». Фото Getty Images
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Все матчи 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

29 октября, пятница

«Хоффенхайм» — «Герта». 21.30 мск.

Хоффенхайм — Герта

30 октября, суббота

«Арминия» — «Майнц». 16.30

Арминия — Майнц

«Байер» — «Вольфсбург». 16.30

Байер — Вольфсбург

«Боруссия» Д — «Кельн». 16.30

Боруссия Д — Кельн

«Унион» — «Бавария». 16.30

Унион Б — Бавария

«Фрайбург» — «Гройтер Фюрт». 16.30

Фрайбург — Гройтер Фюрт

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». 19.30

Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг

31 октября, воскресенье

«Аугсбург» — «Штутгарт». 17.30

Аугсбург — Штутгарт

«Боруссия» М — «Бохум». 19.30

Боруссия М — Бохум

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

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Руслан Абушкин все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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