Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 10-го тура, «Унион» — «Бавария»
29 октября, пятница
«Хоффенхайм» — «Герта». 21.30 мск.
30 октября, суббота
«Арминия» — «Майнц». 16.30
«Байер» — «Вольфсбург». 16.30
«Боруссия» Д — «Кельн». 16.30
«Унион» — «Бавария». 16.30
«Фрайбург» — «Гройтер Фюрт». 16.30
«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». 19.30
31 октября, воскресенье
«Аугсбург» — «Штутгарт». 17.30
«Боруссия» М — «Бохум». 19.30
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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