Нагельсманн — о крупном поражении от «Боруссии» М: «Мы люди, а не машины»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии (0:5).
«Не было такого, что мы кричали друг другу по телефону о том, как все плохо, — приводит слова Нагельсманна Suddeutsche Zeitung. — Это один из самых грустных моментов в моей карьере. Мы люди, а не машины. Теперь нам нужно снова доказывать, что «Бавария» — одна из лучших команд в Европе».
Отметим, что поражение от «Боруссии» стало для «Баварии» первым за 43 года с разницей в 5 или более мячей.
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Дополнительная информация:
https://www.sueddeutsche.de/sport/nagelsmann-fc-bayern-union-1.5452274
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