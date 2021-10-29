Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии (0:5).

«Не было такого, что мы кричали друг другу по телефону о том, как все плохо, — приводит слова Нагельсманна Suddeutsche Zeitung. — Это один из самых грустных моментов в моей карьере. Мы люди, а не машины. Теперь нам нужно снова доказывать, что «Бавария» — одна из лучших команд в Европе».

Отметим, что поражение от «Боруссии» стало для «Баварии» первым за 43 года с разницей в 5 или более мячей.