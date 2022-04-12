Хави общался с Левандовски по поводу его возможного перехода в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави общался с форвардом Робертом Левандовски по поводу его возможного перехода, сообщает Маттео Моретто.

По данным источника, специалист рассказал поляку суть проекта, который он строит, и убедил его согласиться на предложение каталонцев. Клубы пока не договорились, но сам футболист хотел бы перейти в «Барселону». Сине-гранатовые готовы платить ему 30 миллионов евро в год.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» требует за форвада 65 миллионов евро, но при включении других игроков сумма может снизиться.