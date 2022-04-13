Кан о ситуации с Левандовски: «Мы не сумасшедшие и не будем вести переговоры по продаже форварда с 30-40 голами за сезон»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что нападающий Роберт Левандовски останется в клубе после сезона.

«Мы абсолютно точно уверены, что Левандовски останется в «Баварии» на следующий сезон. Мы знаем, что он будет в команде, поэтому абсолютно спокойны. Видимо, сейчас идет соревнование «Кто расскажет самую абсурдную историю про Роберта?».

Мы продолжаем переговоры по продлению контракта с ним. Мы не сумасшедшие и не намерены обсуждать продажу футболиста, который забивает по 30-40 голов за сезон», — приводит Goal слова Кана.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 47 голов и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Ранее сообщалось, что 33-летний поляк может продолжить карьеру в «Барселоне».