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Сегодня, 10:14

Кан о ситуации с Левандовски: «Мы не сумасшедшие и не будем вести переговоры по продаже форварда с 30-40 голами за сезон»

Оливер Кан заявил, что Левандовски не покинет «Баварию» летом
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото AFP

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что нападающий Роберт Левандовски останется в клубе после сезона.

«Мы абсолютно точно уверены, что Левандовски останется в «Баварии» на следующий сезон. Мы знаем, что он будет в команде, поэтому абсолютно спокойны. Видимо, сейчас идет соревнование «Кто расскажет самую абсурдную историю про Роберта?».
Мы продолжаем переговоры по продлению контракта с ним. Мы не сумасшедшие и не намерены обсуждать продажу футболиста, который забивает по 30-40 голов за сезон», — приводит Goal слова Кана.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 47 голов и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Ранее сообщалось, что 33-летний поляк может продолжить карьеру в «Барселоне».

Источник: https://www.goal.com/en/news/lewandowski-definitely-be-at-bayern-munich-next-year-kahn/bltd69fbbd136cbda4d
Оливер Кан
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 29 13 9 7 46-34 48
6
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
7
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
8
 Кельн 29 11 10 8 41-43 43
9
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
10
 Майнц 29 11 5 13 43-36 38
11
 Боруссия М 29 10 7 12 41-52 37
12
 Бохум 29 10 6 13 30-40 36
13
 Вольфсбург 29 10 4 15 33-45 34
14
 Аугсбург 29 8 8 13 34-46 32
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
17
 Герта 29 7 5 17 31-66 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 - : -
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 17
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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