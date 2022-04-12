«Барселона» определилась с суммой зарплаты для Роберта Левандовски

«Барселона» готова платить нападающему Роберту Левандовски около 30 миллионов евро в год, сообщает Goal.

11 апреля стало известно, что «Барселона» близка к оформлению трансфера поляка из «Баварии». Однако с немецким клубом каталонцы пока не согласовали его переход. За трансфер Левандовского «Барселона» готова заплатить 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» требует за форвада 65 миллионов евро, но при включении других игроков сумма может снизиться.

В сезоне-2021/22 Роберт забил 46 голов в 40 матчах за мюнхенский клуб.