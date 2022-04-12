«Барселона» определилась с суммой зарплаты для Роберта Левандовски
«Барселона» готова платить нападающему Роберту Левандовски около 30 миллионов евро в год, сообщает Goal.
11 апреля стало известно, что «Барселона» близка к оформлению трансфера поляка из «Баварии». Однако с немецким клубом каталонцы пока не согласовали его переход. За трансфер Левандовского «Барселона» готова заплатить 40 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что «Бавария» требует за форвада 65 миллионов евро, но при включении других игроков сумма может снизиться.
В сезоне-2021/22 Роберт забил 46 голов в 40 матчах за мюнхенский клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|29
|13
|9
|7
|46-34
|48
|
6
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
7
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
8
|Кельн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|
11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|
12
|Бохум
|29
|10
|6
|13
|30-40
|36
|
13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|
14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
17
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|- : -
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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