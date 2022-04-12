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Сегодня, 09:45

«Барселона» определилась с суммой зарплаты для Роберта Левандовски

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Барселона» готова платить нападающему Роберту Левандовски около 30 миллионов евро в год, сообщает Goal.

11 апреля стало известно, что «Барселона» близка к оформлению трансфера поляка из «Баварии». Однако с немецким клубом каталонцы пока не согласовали его переход. За трансфер Левандовского «Барселона» готова заплатить 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» требует за форвада 65 миллионов евро, но при включении других игроков сумма может снизиться.

В сезоне-2021/22 Роберт забил 46 голов в 40 матчах за мюнхенский клуб.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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Источник: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 29 13 9 7 46-34 48
6
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
7
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
8
 Кельн 29 11 10 8 41-43 43
9
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
10
 Майнц 29 11 5 13 43-36 38
11
 Боруссия М 29 10 7 12 41-52 37
12
 Бохум 29 10 6 13 30-40 36
13
 Вольфсбург 29 10 4 15 33-45 34
14
 Аугсбург 29 8 8 13 34-46 32
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
17
 Герта 29 7 5 17 31-66 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 - : -
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 17
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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