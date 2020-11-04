Хасан Салихамиджич: «Алаба отклонил контрактное предложение «Баварии». Полагаем, он уйдет из команды»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о провалившихся переговорах по новому контракту с защитником Давидом Алабой.

— Я могу рассказать, как все было, — приводит Sky Sports слова Салихамиджича. — Мы вели переговоры, сделали Давиду предложение. Он отклонил его. 10 дней назад мы вновь встретились и все обсудили. «Бавария» сделала новое предложение Алабе, время на принятие решения по нему ограничено. Мы сообщили Давиду и его агенту, что отзовем предложение, когда наступит дедлайн, и мы это сделали. Я говорил с агентом Алабы в субботу и пытался поговорить с самим Давидом в воскресенье, потому что хотел понять, что происходит, но у меня мало что получилось. Теперь я не знаю, как мы сможем вернуть все к прежнему положению дел. Мы сделали предложение, оно было отклонено. Теперь мы полагаем, что Давид нас покинет.

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года. В сезоне-2020/21 на счету 28-летнего австрийца 1 результативная передача в 9 матчах за команду из Мюнхена. Контракт футболиста действует до конца сезона-2020/21.