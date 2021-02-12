Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Гвардьола поздравил «Баварию» с шестью титулами и бросил вызов

02:02
Теги:

«Бавария» после победы на клубном чемпионате мира опубликовала обращение бывшего главного тренера команды Хосепа Гвардьолы. Мюнхенская команда выиграла шесть трофеев из шести и повторила рекорды «Барселоны» 2009 года. Тогда каталонцев тренировал испанец.

«Хочу сказать Ханси, что вы стали второй командой после «Барселоны», выигравшей шесть титулов. Может быть, мне стоит позвонить Месси и компании, чтобы мы сыграли за седьмой титул. Скажи, когда и где. Мы будем там», — сказал Гвардьола.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир