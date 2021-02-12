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«Лейпциг» выкупит Анхелиньо у «Манчестер Сити»

10:35
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«Лейпциг» выкупит защитника Анхелиньо у «Манчестер Сити», сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб активирует опцию выкупа 24-летнего испанца в размере 18 миллионов евро.

Анхелиньо выступает за «Лейпциг» на правах аренды из «Манчестер Сити» с января 2020 года. На его счету 9 голов и 16 результативных передач в 46 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/kaufverpflichtung-greift-angelino-fuer-18-millionen-nach-leipzig-797108/artikel#twfeed

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