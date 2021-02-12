«Лейпциг» выкупит Анхелиньо у «Манчестер Сити»
10:35
«Лейпциг» выкупит защитника Анхелиньо у «Манчестер Сити», сообщает Kicker.
По информации источника, немецкий клуб активирует опцию выкупа 24-летнего испанца в размере 18 миллионов евро.
Анхелиньо выступает за «Лейпциг» на правах аренды из «Манчестер Сити» с января 2020 года. На его счету 9 голов и 16 результативных передач в 46 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.kicker.de/kaufverpflichtung-greift-angelino-fuer-18-millionen-nach-leipzig-797108/artikel#twfeed
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю