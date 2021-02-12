«Лейпциг» выкупит Анхелиньо у «Манчестер Сити»

«Лейпциг» выкупит защитника Анхелиньо у «Манчестер Сити», сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб активирует опцию выкупа 24-летнего испанца в размере 18 миллионов евро.

Анхелиньо выступает за «Лейпциг» на правах аренды из «Манчестер Сити» с января 2020 года. На его счету 9 голов и 16 результативных передач в 46 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.