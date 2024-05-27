«Байер» планирует усилиться хавбеком «Жироны» Гарсией в летнее трансферное окно

«Байер» интересуется полузащитником «Жироны» Алешей Гарсией. Клуб планирует усиление средней линии перед выступлением в Лиге чемпионов, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в покупке хавбека заинтересован лично главный тренер команды Хаби Алонсо.

Ранее в Гарсии была заинтересована «Барселона».

26-летний футболист выступает за «Жирону» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделал шесть результативных передач. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро.