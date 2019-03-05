Гнабри продлил контракт с "Баварией" до 2023 года

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Сержем Гнабри.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Детали сделки не разглашаются.

Гнабри подписал трехлетний контракт с мюнхенцами в 2017 году. Год он провел в аренде в "Хоффенхайме", а затем вернулся в "Баварию". В текущем сезоне игрок забил восемь голов в 29 матчах.

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