Гнабри продлил контракт с "Баварией" до 2023 года

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Сержем Гнабри.
Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Детали сделки не разглашаются.
Гнабри подписал трехлетний контракт с мюнхенцами в 2017 году. Год он провел в аренде в "Хоффенхайме", а затем вернулся в "Баварию". В текущем сезоне игрок забил восемь голов в 29 матчах.
✍ Tolle Nachrichten: @SergeGnabry hat seinen Vertrag beim #FCBayern bis 2023 verlängert!– FC Bayern München (@FCBayern) 5 марта 2019 г.
Zur Presseerklärung: https://t.co/gep9fo3Yy3 #Serge2023 #MiaSanMia pic.twitter.com/8ZmVFH4iBb
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