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Главный тренер «Лейпцига» допустил, что Забитцер покинет команду

16:45
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Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш допустил, что полузащитник Марсель Забитцер может уйти из команды этим летом.

«То, что Марсель может уйти, возможно. У него остался один год по контракту с нами. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит Goal слова Марша.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. 7 августа сообщалось, что 27-летний австриец хочет продолжить карьеру в «Баварии».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1vfo6eo0yp46b1gm33sx90liok

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Иван Торопцев все материалы автора

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