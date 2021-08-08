Главный тренер «Лейпцига» допустил, что Забитцер покинет команду

Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш допустил, что полузащитник Марсель Забитцер может уйти из команды этим летом.

«То, что Марсель может уйти, возможно. У него остался один год по контракту с нами. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит Goal слова Марша.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. 7 августа сообщалось, что 27-летний австриец хочет продолжить карьеру в «Баварии».