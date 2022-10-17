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Сегодня, 07:30

Терзич о поражении «Униону»: «Это раздражает и разочаровывает»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» разочарован поражением от «Униона»
Руслан Минаев
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение в матче с «Унионом» (0:2) в 10-м туре чемпионата Германии.

«Мы знали, чего ожидать [от «Униона"], знали, что здесь [в Берлине] тяжело играть, особенно, когда отстаешь в счете. Мы попытались вернуться в игру через замены, но этого было недостаточно. Это раздражает и разочаровывает.

У нас был большой процент владения мячом, но в основном в центре поля. Нам не удалось добиться нужной нам концовки и, хотя бы забить гол. [Наших стараний] было слишком мало», — сказал Терзич после игры.

«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Унион Берлин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 0 : 3
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 5 : 1
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 4 : 1
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 0 : 2
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 2 : 2
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 3 : 2
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 3 : 2
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 2 : 0
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 5 : 0
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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