Терзич о поражении «Униону»: «Это раздражает и разочаровывает»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение в матче с «Унионом» (0:2) в 10-м туре чемпионата Германии.
«Мы знали, чего ожидать [от «Униона"], знали, что здесь [в Берлине] тяжело играть, особенно, когда отстаешь в счете. Мы попытались вернуться в игру через замены, но этого было недостаточно. Это раздражает и разочаровывает.
У нас был большой процент владения мячом, но в основном в центре поля. Нам не удалось добиться нужной нам концовки и, хотя бы забить гол. [Наших стараний] было слишком мало», — сказал Терзич после игры.
«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|10
|7
|2
|1
|18-6
|23
|
2
|Бавария
|10
|5
|4
|1
|30-8
|19
|
3
|Фрайбург
|10
|5
|3
|2
|14-13
|18
|
4
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
5
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|
6
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
7
|Кельн
|10
|4
|4
|2
|19-17
|16
|
8
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|13-14
|16
|
9
|Майнц
|10
|4
|3
|3
|11-13
|15
|
10
|РБ Лейпциг
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
11
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|
12
|Аугсбург
|10
|4
|1
|5
|11-16
|13
|
13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|
14
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|
15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|
16
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|0 : 3
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|5 : 1
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|4 : 1
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|0 : 2
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|3 : 2
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|3 : 2
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|2 : 0
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|5 : 0
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|8
|1
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0