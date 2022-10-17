Терзич о поражении «Униону»: «Это раздражает и разочаровывает»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение в матче с «Унионом» (0:2) в 10-м туре чемпионата Германии.

«Мы знали, чего ожидать [от «Униона"], знали, что здесь [в Берлине] тяжело играть, особенно, когда отстаешь в счете. Мы попытались вернуться в игру через замены, но этого было недостаточно. Это раздражает и разочаровывает.

У нас был большой процент владения мячом, но в основном в центре поля. Нам не удалось добиться нужной нам концовки и, хотя бы забить гол. [Наших стараний] было слишком мало», — сказал Терзич после игры.

«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.