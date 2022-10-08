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8 октября, 22:37

Нагельсманн — о ничьей с «Боруссией»: «Очень обидно, мы должны были лучше защищаться»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Боруссией» (2:2) в 9-м туре бундеслиги.

«Это была равная игра, но у нас было несколько моментов во втором тайме, когда мы были ближе к победе. В конце концов, я думаю, что результат вполне справедлив. У нас было много моментов, чтобы снять все вопросы в матче. Потом мы плохо защищались и пропустили. Это, конечно, очень обидно, но результат не является незаслуженным. Мы должны были лучше защищаться в той ситуации, которая была незадолго до 2:2», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Юлиан Нагельсманн
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 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
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Бохум – Унион Б
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23.10 18:30
Герта – Шальке
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Боруссия М

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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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П
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Айнтрахт Ф

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Боруссия М

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Кельн

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Боруссия М

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