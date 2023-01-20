Нагельсманн — о матче с «Лейпцигом»: «Если мы проиграем, ситуация станет очень напряженной»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига».

«Это важная игра, в том числе с точки зрения турнирного положения. «Лейпциг» — один из главных претендентов на титул. Если мы проиграем, ситуация снова станет очень напряженной, и тогда в бундеслиге на нас будет больше давления», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка в 15 матчах. «Лейпциг» идет третьим — 28 очков.

Матч «Лейпциг» — «Бавария» пройдет сегодня, 20 января. Начало встречи — 22.30 мск.