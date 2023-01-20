«Бавария» не намерена продавать голкипера Нюбеля

«Бавария» не хочет продавать голкипера Александра Нюбеля, который выступает на правах аренды за «Монако», сообщает RMC Sport

Мюнхенский клуб пресекает все попытки «монегасков» оформить полноценный трансфер.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.

Напомним, вместо травмированного 36-летнего Мануэля Нойера «Бавария» недавно приобрела 34 летнего Янна Зоммера у «Боруссии».