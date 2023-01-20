«Бавария» не намерена продавать голкипера Нюбеля
«Бавария» не хочет продавать голкипера Александра Нюбеля, который выступает на правах аренды за «Монако», сообщает RMC Sport
Мюнхенский клуб пресекает все попытки «монегасков» оформить полноценный трансфер.
«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.
Напомним, вместо травмированного 36-летнего Мануэля Нойера «Бавария» недавно приобрела 34 летнего Янна Зоммера у «Боруссии».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2
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