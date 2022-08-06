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Сегодня, 03:51

Главный тренер «Айнтрахта» — о разгроме в матче с «Баварией»: «Иногда хорошо получить пощечину сразу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер Оливер Гласнер подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:6).

«Заслуженная победа «Баварии». После 0:2 мы потеряли голову. Мы постоянно пытались оказать давление на Нойера. Затем «Бавария» очень активно использовала пространство, и мы не могли противостоять их футболу в одно касание. У нас было два момента, с которыми мы могли вернуться в игру. Во втором тайме мы играли лучше и давали сопернику меньше пространства. Иногда хорошо получить пощечину сразу, чтобы не все думали, что все будет продолжаться как в прошлом сезоне. Я видел много страсти, но также и много наивности», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 1
И К Ж
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 1 0 1
Эван Н`Дика

Эван Н`Дика

Айнтрахт Ф

 1 0 1
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