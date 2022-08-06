Главный тренер «Айнтрахта» — о разгроме в матче с «Баварией»: «Иногда хорошо получить пощечину сразу»

Главный тренер Оливер Гласнер подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:6).

«Заслуженная победа «Баварии». После 0:2 мы потеряли голову. Мы постоянно пытались оказать давление на Нойера. Затем «Бавария» очень активно использовала пространство, и мы не могли противостоять их футболу в одно касание. У нас было два момента, с которыми мы могли вернуться в игру. Во втором тайме мы играли лучше и давали сопернику меньше пространства. Иногда хорошо получить пощечину сразу, чтобы не все думали, что все будет продолжаться как в прошлом сезоне. Я видел много страсти, но также и много наивности», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.