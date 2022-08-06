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Нагельсманн: «Баварии» пришлось кое-что поменять после ухода Левандовски — делать меньше навесов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (6:1).

«Мы провели невероятную и очень энергичную игру. Было много параллелей с игрой против «Лейпцига». Ребята счастливы. Победы никогда не бывают нормой, это всегда нечто особенное, даже если вы много побеждали. Все жаждут большего, и я надеюсь, что так и останется. Мы забили 11 голов в двух официальных матчах. Нам пришлось кое-что поменять после ухода Левандовски — делать меньше навесов.

Мы играли с четырьмя защитниками, а не с тремя центральными. Конечно, когда ты выигрываешь с разницей в 5 голов, это проще — тогда ты лучший тренер в мире, и все говорят тебе продолжать в том же духе. Я думаю, что мы хорошо защищались на протяжении всей игры», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
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 - : -
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 - : -
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