Нагельсманн: «Баварии» пришлось кое-что поменять после ухода Левандовски — делать меньше навесов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (6:1).

«Мы провели невероятную и очень энергичную игру. Было много параллелей с игрой против «Лейпцига». Ребята счастливы. Победы никогда не бывают нормой, это всегда нечто особенное, даже если вы много побеждали. Все жаждут большего, и я надеюсь, что так и останется. Мы забили 11 голов в двух официальных матчах. Нам пришлось кое-что поменять после ухода Левандовски — делать меньше навесов.

Мы играли с четырьмя защитниками, а не с тремя центральными. Конечно, когда ты выигрываешь с разницей в 5 голов, это проще — тогда ты лучший тренер в мире, и все говорят тебе продолжать в том же духе. Я думаю, что мы хорошо защищались на протяжении всей игры», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.