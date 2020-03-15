Германские клубы могут потерять до 750 миллионов евро

По предварительным прогнозам, если сезон в Германии отменят из-за коронавируса, клубы первой и второй бундеслиг в сумме потеряют 750 миллионов евро, сообщает Deutsche Welle. Это неполученные выгода от продажи билетов и спонсорские перечисления, а также деньги от продажи прав на телетрансляции.

В первую очередь, такие убытки ударят по небольшим клубам, которым грозит закрытие. Но пока речь о самом негативном исходе не идет — сохраняется надежда, что сезон все-таки удастся доиграть. (Александр Бобров)