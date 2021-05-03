Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Гендиректор «Боруссии» Ватцке уверен, что Холанн останется в команде на еще один сезон

16:13
Теги:

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением по поводу трансфера нападающего Эрлина Холанна.

1 мая агент норвежца Мино Райола выразил уверенность в том, что «Реал» сможет подписать контракт с его подопечным.

«Я ничего такого не читаю. Давно знаю Мино, мы с ним хорошо ладим. И нужно принимать его особенности характера. Но в то же время он знает и особенности «Боруссии». Пусть он дает интервью хоть каждый день, для нас это не проблема.

В следующем сезоне Холанд будет играть за «Боруссию». Он полностью отдается на благо команды. То, как он болел за нее, подтверждает его привязанность к клубу, – приводит слова Ватцке Sport1.de.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний Холанн провел 26 матчей в чемпионате Германии, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/fussball/dfb-pokal/2021/05/bvb-hans-joachim-watzke-bei-sport1-ueber-julian-nagelsmann-und-mino-raiola

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В группе Мозер появились две новые пары
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен
Еще одно возвращение — но теперь от Тутберидзе. Таблица трансферов в фигурном катании
«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака». Что ждет клуб и Семака дальше?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд