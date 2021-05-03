Гендиректор «Боруссии» Ватцке уверен, что Холанн останется в команде на еще один сезон

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением по поводу трансфера нападающего Эрлина Холанна.

1 мая агент норвежца Мино Райола выразил уверенность в том, что «Реал» сможет подписать контракт с его подопечным.

«Я ничего такого не читаю. Давно знаю Мино, мы с ним хорошо ладим. И нужно принимать его особенности характера. Но в то же время он знает и особенности «Боруссии». Пусть он дает интервью хоть каждый день, для нас это не проблема.

В следующем сезоне Холанд будет играть за «Боруссию». Он полностью отдается на благо команды. То, как он болел за нее, подтверждает его привязанность к клубу, – приводит слова Ватцке Sport1.de.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний Холанн провел 26 матчей в чемпионате Германии, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.