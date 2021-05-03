Зюле может сыграть за «Баварию» в матче с «Боруссией» М

Защитник «Баварии» Никлас Зюле сегодня провел 60-минутную тренировку по индивидуальной программе, сообщает 3 мая Bild. Ожидается, что он сможет выйти на поле уже в ближайшем матче бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

25-летний футболист пропустил четыре последних матча в чемпионате Германии из-за травмы. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил два мяча.

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 8 мая. Начало в 19.30 по московскому времени.