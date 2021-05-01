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Райола уверен, что «Реал» может купить Холанна

02:56
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Известный агент Мино Райола уверен, что «Реал» способен оформить трансфер нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Реал» может позволить себе Эрлина Холанна. У них есть деньги, чтобы подписать его", — приводит AS слова Райолы.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 37 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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