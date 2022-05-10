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Сегодня, 16:06

Гендиректор «Боруссии»: «Мы играем в футбол уже 113 лет, и 111 из них мы провели без Холанна»

Генеральный директор «Боруссии» подтвердил, что Холанн близок к уходу в другой клуб
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Боруссии» из Дортмунда Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о предстоящем переходе нападающего Эрлина Холанна в «Манчестер Сити».

«Мы здесь играем в футбол уже 113 лет, и 111 из них мы провели без Эрлина Холанна.

У нас был Роберт Левандовски, он покинул нас в 2014 году, и мы продолжали играть в 2015, 2016, 2017 годах и по сей день.

Такчто можете быть уверенными: если Эрлин покинет наш клуб, мы найдем нового игрока», — цитирует Ватцке Bild.

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец прошел медицинский осмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити».

Контракт нападающего с английским клубом будет рассчитан на пять лет, а еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Холанн забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 33 24 4 5 95-35 76
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
5
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Боруссия М 33 11 9 13 49-60 42
11
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
12
 Айнтрахт Ф 33 10 11 12 43-47 41
13
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
14
 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 33 6 12 15 39-58 30
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 - : -
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 - : -
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 28 1 6
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