Гендиректор «Боруссии»: «Мы играем в футбол уже 113 лет, и 111 из них мы провели без Холанна»

Генеральный директор «Боруссии» подтвердил, что Холанн близок к уходу в другой клуб

Генеральный директор «Боруссии» из Дортмунда Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о предстоящем переходе нападающего Эрлина Холанна в «Манчестер Сити».

«Мы здесь играем в футбол уже 113 лет, и 111 из них мы провели без Эрлина Холанна.

У нас был Роберт Левандовски, он покинул нас в 2014 году, и мы продолжали играть в 2015, 2016, 2017 годах и по сей день.

Такчто можете быть уверенными: если Эрлин покинет наш клуб, мы найдем нового игрока», — цитирует Ватцке Bild.

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец прошел медицинский осмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити».

Контракт нападающего с английским клубом будет рассчитан на пять лет, а еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Холанн забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.