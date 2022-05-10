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Сегодня, 15:13

Джесси Марш оценил возможный переход Холанна в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в «Манчестер Сити». Будучи тренером «Зальцбурга» специалист тренировал норвежца.

«Эрлинг Холанд должен стать одним из лучших игроков мира. У него есть для этого все качества и талант.

Я бы хотел, чтобы он стал игроком «Лидса», где он родился. Но я понимаю его желание перейти в «Манчестер Сити». Думаю, ему подойдет любой стиль игре, уверен, он сделает «Сити» лучше. Эта команда является на сегодняшний день если не лучшей, то точно одной из лучших команд в мире», — цитирует Марша Mundo Deportivo.

Вчера, 9 мая, с разрешения дортмундского клуба Холанн в присутствии врачей «Сити» прошел медицинский осмотр в Брюсселе. Ожидается, что он будет присутствовать на сегодняшней тренировке «Боруссии» и примет участие в матче последнего тура бундеслиги против «Герты».

 

Эрлин Холанн
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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 Байер 33 18 7 8 78-46 61
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 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
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 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
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 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
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 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
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 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
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 Боруссия М 33 11 9 13 49-60 42
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 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
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 Айнтрахт Ф 33 10 11 12 43-47 41
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 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
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 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
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 Герта 33 9 6 18 36-69 33
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 Штутгарт 33 6 12 15 39-58 30
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 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Эрлин Бреут Холанн

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Боруссия Д

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Марко Ройс

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Боруссия Д

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