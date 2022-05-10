Джесси Марш оценил возможный переход Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в «Манчестер Сити». Будучи тренером «Зальцбурга» специалист тренировал норвежца.

«Эрлинг Холанд должен стать одним из лучших игроков мира. У него есть для этого все качества и талант.

Я бы хотел, чтобы он стал игроком «Лидса», где он родился. Но я понимаю его желание перейти в «Манчестер Сити». Думаю, ему подойдет любой стиль игре, уверен, он сделает «Сити» лучше. Эта команда является на сегодняшний день если не лучшей, то точно одной из лучших команд в мире», — цитирует Марша Mundo Deportivo.

Вчера, 9 мая, с разрешения дортмундского клуба Холанн в присутствии врачей «Сити» прошел медицинский осмотр в Брюсселе. Ожидается, что он будет присутствовать на сегодняшней тренировке «Боруссии» и примет участие в матче последнего тура бундеслиги против «Герты».