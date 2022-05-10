Адейеми на этой неделе пройдет медобследование для завершения перехода в «Боруссию»

Форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». На этой неделе он пройдет медосмотр, после чего о трансфере будет объявлено официально, сообщает Bild.

Ранее появилась информация, что немецкий клуб устно договорился с игроком о контракте и в ближайшее время подпишет форварда.

«Зальцбург» получит за игрока 38 миллионов евро, а Адейеми станет заменой Эрлину Холанну после его ухода в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне нападающий провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.