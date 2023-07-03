Чемпион мира в составе сборной Германии Хорст-Дитер Хеттгес умер на 80-м году жизни
Бывший защитник сборной Германии Хорст-Дитер Хеттгес скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба «Вердера».
Хеттгес умер еще 22 июня, но о его смерти объявили только 3 июля.
Защитник в ходе карьеры выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Вердер». Кроме того, он становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972) в составе сборной Германии.
Также Хеттгес становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата мира. Он входит в число 7 игроков, которые собрали полный комплект медалей мундиалей.
Положение команд
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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