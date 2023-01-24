Форвард «Баварии» Мане приступил к беговым тренировкам

Нападающий «Баварии» Садио Мане приступил к беговым тренировкам, сообщает пресс-служба команды.

Из-за повреждения малоберцовой кости, которую Мане получил в ноябрьском матче против «Вердера», сенегалец пропустил чемпионат мира в Катаре.

В декабре Мане прооперировали, после чего он приступил к длительному курсу реабилитации.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года, в этом сезоне он забил 11 голов за мюнхенцев во всех клубных турнирах.