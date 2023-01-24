Тренера вратарей «Баварии» уволили за раскрытие переписки тренеров футболистам

Стали известны причины увольнения тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича, который проработал в клубе 12 лет, сообщает Bild.

Одной из причин отставки специалиста стало то, что он раскрывал содержание переписки тренеров некоторым футболистам «Баварии». На этом фоне у Тапаловича возник конфликт с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманном.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года.

24 января «Бавария» проведет домашний матч чемпионата Германии против «Кельна».